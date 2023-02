Domenica prossima scontro diretto con la Juve a Torino poi l’andata del playoff di Conference

Dal Bologna all’attesa trasferta a casa della Juventus. I viola torneranno in campo domenica prossima (12 febbario, ore 18) sul campo dei bianconeri, per un’altra sfida che, classifica alla mano, ha il profumo dello scontro diretto.Poi, quattro giorni dopo, ecco il ritorno sul palcoscenico europeo con la gara di andata del turno play off della Conference League, in Portogallo, a casa del Braga (ore 18.45). Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT: “BARAK, RIGORE DA VAR, DIFFICILE VEDERLO LIVE. NIENTE RIGORE SU NICO GONZALEZ”