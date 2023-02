Moviola Corsport: “Barak, rigore da VAR, difficile vederlo live. Niente rigore su Nico Gonzalez”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Senza grandi intoppi la gara di Pairetto, difficile vedere live il tocco di mano di Barak che ha portato al rigore per il Bologna dopo OFR. L’internazionale la chiude con 35 falli (tanti, eh?) e 6 gialli, forse ne manca qualcuno (quello per Soriano, ad esempio, su Dodo davanti alle panchine), così come qualche fallo viene invertito. Sul salvataggio di Jovic, Pairetto fa segno che l’orologio della Gol Line non ha segnalato nulla, ma evidentemente c’è altro alla base della protesta. Infatti c’è un tocco di mano di Barak che spunta da dietro Zirkzee, punibile perché – come vede Pairetto al monitor dopo la chiamata di Di Paolo – è verso il pallone. Si discute se fosse o meno da giallo (l’arbitro deve averlo considerato non un Dogso ma una Spa). Regolare la rete di Saponara: anche se Skorupski è fuori dai pali, ci sono comunque lui, Lucumi e Posch al momento del tiro di Nico Gonzalez. Protesta Nico Gonzalez per una trattenuta ai suoi danni, ma quella di Sosa sembra leggera e comunque fuori area”.

