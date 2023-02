Saponara deluso: “Amaro in bocca per la traversa, era gol splendido. Contento per arrivo Brekalo”

Ai microfoni Dazn ha parlato il giocatore viola Riccardo Saponara. Queste le sue parole dopo la gara col Bologna: “Tanto amaro in bocca dopo la traversa. Peccato perchè sarebbe stato un gol splendido. Campionato e momento? Periodo negativo sia nelle coppe che in campionato. Dobbiamo ritrovarci perchè siamo forti. Europa? Un discorso che non abbiamo affrontato. Noi vogliamo sempre vincere, non pensiamo alla competizioni. Certo la Coppa Italia ci avvicina di più, ma non dobbiamo trascurare il campionato. Brekalo? Il suo arrivo mi stimola molto. Speriamo di ritrovare anche Sottil. Non soffro la competizione”.

