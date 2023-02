Jorge: “All’andata la Fiorentina ha sfruttato i nostri errori individuali, vogliamo fare lo stesso domani”

Artur Jorge, allenatore del Braga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Sappiamo le difficoltà che ci aspettano, vogliamo entrare in campo per confermare i valori che questo club ha dimostrato nell’ultimo periodo, vogliamo che il risultato e la prestazione siano all’altezza di questi valori. Sarà più difficile per noi la partita di oggi perchè la Fiorentina viene dal pareggio contro l’Empoli, la classifica del campionato italiano non rispecchia il valore della squadra viola, che certamente metterà in mostra i suoi valori

Non faccio promesse in caso di passaggio del turno, è il mio lavoro, è molto difficile ma non impossibile, vogliamo vincere la partita e mettere in dubbio la qualificazione. All’andata la Fiorentina ha sfruttato i nostri errori individuali, domani vogliamo fare la stessa cosa

All’andata la Fiorentina ha schierato Mandragora e Bonaventura in posizione molto avanzata e questo ci ha messo in difficoltà, ma ci sono molto giocatori che fanno tanto movimento, hanno capacità di creare triangolazioni con dinamicità, anche nella prima della scorsa partita il Braga ha avuto più possesso palla

Non abbiamo problemi fisici, siamo nella condizione di sfruttare al meglio la condizione, daremo la possibilità a chi a giocato bene di mettersi in mostra. Mi aspetto una Fiorentina che rispetti il Braga, il miglior modo di rispettare il Braga è cercare di giocare e di dominare il gioco, non credo ad una Fiorentina che abbia un atteggiamento diverso rispetto all’andata.

Inchiesta sul Benfica? Non è un argomento di mia competenza, non vogliamo esprimermi su una squadra che non è la mia”

