Gazzetta: “L’obiettivo è chiudere definitivamente in un cassetto la scialba Fiorentina del campionato”

La Fiorentina domina, il Braga non riesce a organizzare nemmeno un’azione e perde le distanze tra i reparti. Al 15’ Amrabat ha il tempo di alzare la testa e di premiare il taglio di Saponara che supera il portiere con un tocco sotto innescando il raddoppio di Jovic: preciso sinistro da posizione angolata. Italiano capisce che una serata come questa potrebbe dare fiducia anche a Cabral e lo manda in campo al posto di Jovic. E il brasiliano ripaga il tecnico con una doppietta: il primo gol è bellissimo (stop, controllo di destro e splendida girata), il secondo semplice su assist di Ikonè. Festa viola. E adesso l’obiettivo è chiudere definitivamente in un cassetto la scialba Fiorentina del campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

