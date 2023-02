La Fiorentina vola agli ottavi di Conference, battuto 3-2 il Braga al Franchi. Domani il sorteggio

La Fiorentina dopo il 4-0 dell’andata in Portogallo, affronta il Braga per chiudere il capitolo spareggio al Franchi, domani ci sarà il sorteggio per il proseguo del cammino europeo. Al 4′ cross dentro di Saponara deviato in angolo da un difensore del Braga. All’8′ cross dentro di Biraghi per Gonzalez che fa da sponda per Bonaventura che prova il tiro, palla alta. Al 10′ ancora cross dentro di Biraghi per Gonzalez che prova l’incornata di testa, salva in angolo Tiago Sa. Al 16′ Castro sblocca il risultato e porta in vantaggio il Braga. Al 21′ schema della Fiorentina da calcio d’angolo, Saponara prova il tiro ma trova un muro davanti a sé. Al 23′ Djalo prova il tiro dalla distanza, para Sirigu. Al 34′ Djalo raddoppia, 2-0 per il Braga al Franchi. Al 37′ Bonaventura mette dentro, pallone sul quale si avventa Mandragora che con la deviazione del difensore trova il gol dell’1-2. Al 41′ ottima occasione per la viola, cross dentro di Saponara, salva in angolo il portiere. Al 47′ bel cross dentro di Bonaventura per Gonzalez che incorna ma il portiere ospite salva in angolo. Al 48′ cross tagliato sul secondo palo di Dodò per Mandragora che di testa non riesce ad inquadrare la porta.

Al 50′ cross dentro di Terzic per Cabral che firma il 2-2, l’arbitro va all’OFR ed annulla la rete. Al 56′ Rodrigo Gomes va al tiro, palla alta sopra la traversa. Al 58′ ottimo strappo di Bonaventura che mette il pallone sui piedi di Saponara che sigla il 2-2. Al 63′ buona trama di gioco dei gigliati. Al 66′ Bonaventura si divora il gol del 3-2. Al 78′ ottima avanzata di Terzic che alla fine prova il tiro. Al 79′ Ikoné mette dentro per Bonaventura che sbaglia il tiro. All’83’ Bonaventura mette dentro un ottimo cross per Cabral che firma il 3-2 per la Fiorentina. All’87’ Sirigu nega il gol al 7 del Braga. Fiorentina-braga termina 3-2.

