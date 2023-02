FORM.UFFICIALE: SIRIGU IN PORTA, RANIERI IN DIFESA. BIANCO TITOLARE, CABRAL DAVANTI

Fiorentina che torna in campo allo stadio Franchi per giocare il ritorno di Conference League contro il Braga, Italiano deve fare a meno solo di Milenkovic, fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo alle 21

Sirigu, Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bianco, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Saponara, Cabral

LE PAROLE DI BEHRAMI SULLA FIORENTINA