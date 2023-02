La stoccata di Behrami: “Troppo ego nei calciatori della Fiorentina, devono togliersi le manie di protagonismo”

Poi ha proseguito: “I giocatori devono togliersi un po’ di ego, di manie di protagonismo e mettersi a disposizione della squadra, questo non lo vedo. Spesso mi sembra che ognuno cerchi di risolvere i problemi da solo, serve pensare più da squadra perchè la qualità della rosa della Fiorentina è buonissima. Guardarsi le spalle? A Firenze spesso si pensa negativo, ma con il valore della rosa credo che la Fiorentina possa stare tranquilla. La sfida col Verona è molto difficile, in questo momento l’Hellas è una delle squadre più in forma del campionato, però non sta chiusa dietro e questo può aiutare i viola“.