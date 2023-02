Pradè: “Vittoria ci fa capire che possiamo fare grandi cose. Gol di Cabral e Jovic di una bellezza incredibili”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, parla così ai canali ufficiali del club viola dopo il rotondo successo di Conference League in casa del Braga: “È stato bellissimo il tifo, eravamo in uno stadio dove si sentiva molto a livello acustico e ci hanno aiutato. Siamo felici per chi stasera ci ha seguito. Era una vittoria che serviva a tutti, dal mister al presidente. Ci dà motivazione, ci fa capire che possiamo fare grandi cose, specie dove non stiamo facendo bene come in Serie A. Hanno segnato le punte, è importantissimo. Cabral ha fatto un gol di una bellezza incredibile, come il primo gol di Jovic. Lo riporta TMW

