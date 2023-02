PAGELLE VIOLA: JOVIC E CABRAL SEMPLICEMENTE PERFETTI. SAPONARA E BIRAGHI ASSIST MAN

Terracciano 6,5 Chiamato in causa solo nel primo tempo doveè attento e pronto a ribattere in un paio di circostanze

Venuti 6 Partita coraggiosa e affrontata senza paura, si fa travolgere nel primo tempo dove si perde il centrocampista del Braga che di testa per poco non segna. Per il resto la sua prestazione è attenta

Milenkovic 6 Si salva nel primo tempo dove svirgola una palla e la consegna sui piedi del centravanti avversario che per poco non segna. Fortunato in quella circostanza, attento per il resto della gara

Igor 6 Una gara di ordinaria amministrazione dove non soffre mai il diretto marcatore

Biraghi 6,5 Attento in fase difensiva, nei primi minuti della gara effettua diversi recuperi di palla molto importanti. Suo il bellissimo assist per Jovic, cross praticamente perfetto

Amrabat 6 Bravo nel fare il suo lavoro di interdizione ma anche bravo nella fase di impostazione, il marocchino è sembrato molto più in palla rispetto alle ultime partite. Un punto di ripartenza

Bonaventura 6,5 Colui che dà un altro passo alla manovra, i difensori del Braga soffrono particolarmente la sua dinamicità e spesso sono anche costretti a fargli fallo

Mandragora 6 Il suo equilibrio è vitale per la squadra, va vicino al gol nel primo tempo con un bel tiro, verticalizza quando ne ha la possibilità, serve tanto questa giocata

Saponara 7 Sempre la scelta giusta al momento giusto, serve un grande assist a Jovic per lo 0-2. La sua tecnica è una spina nel fianco per la difesa del Braga e una grande risorsa per la squadra viola

Nico Gonzalez 6 Nel primo tempo ha diversi guizzi interessanti, mette un paio di palloni molto importanti non sfruttati. La sua condizione sta crescendo, con le gambe è più veloce, questa è una notizia bellissima per la Fiorentina

Jovic 7,5 Due gol, uno di testa dove è bravissimo sia nel movimento che nel gesto tecnico, il secondo gol è molto più difficile di quanto si possa pensare. Speriamo sia solo l’inizio anche se in questa competizione Jovic ha segnato sempre

Cabral 7,5 Nella serata di Jovic lui non vuole essere da meno, due gol anche per il brasiliano. Il primo se lo è letteralmente inventato, nel secondo ha sfruttato benissimo l’assist di Ikonè. Che questa doppietta lo possa sbloccare anche mentalmente

Ikonè 6,5 Entra in tempo per servire un grande assist a Cabral dopo aver recuperato un grande pallone ed aver fatto iniziare l’azione

