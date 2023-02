Una Fiorentina da sballo vince 4-0 contro il Braga. Serata perfetta doppietta di Jovic e di Cabral

Al 3’ grande occasione per la Fiorentina, Bonaventura alza il pallone, Jovic prova la mezza rovesciata che finisce centralmente, salva il portiere del Braga. Al 18’ Jack va al tiro, palla deviata in angolo. Al 23’ pasticcia il portiere del Braga, pallone recuperato da Saponara che scivola e non riesce a colpire il Braga. Al 25’ colpo di testa di Jovic palla che finisce agevolmente tra le mani di Matheus. Al 28’ Terracciano salva sull’incornata del 4 del Braga. Al 29’ ancora pericolosa la squadra portoghese. Al 33’ Jovic va al tiro ma la palla viene deviata in angolo. Al 46’ splendido cross di Biraghi, incornata vincente di Jovic e 1-0 della Fiorentina.

Al 54’ espulso Tormena per un brutto fallo su Jovic. Al 60’ Saponara spiazza il pallone e mette dentro per Jovic che firma il 2-0 viola e la sua doppietta personale. Al 70’ Matheus prende il pallone sopra alla testa di Gonzalez. Al 79’ gran gol di Cabral che cala il tris, stop palleggio sombrero e 3-0 viola. Al 90’ errore del Braga, ikone mette dentro per Cabral che non deve far altro che spingere in rete. 4-0 Fiorentina contro il Braga. Al 92′ ottima occasione per Ikoné, salva il portiere spedendo via il pallone.

LEGGI ANCHE, FORM.UFFICIALE: IL CENTRAVANTI LO FA JOVIC, VENUTI TITOLARE AL POSTO DI DODÒ