Bucciantini: “Vinto 4-0 ma nel primo tempo poteva essere 3-0. Jovic ha sbagliato gol da 1 metro”

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina dopo la vittoria contro il Braga in Conference League:

“Jovic ieri ha sbagliato almeno 2 gol da un metro dalla porta in piena area piccola, poi la Fiorentina vince 4-0 ma nel primo tempo si poteva stare già 3-0. Mi è dispiaciuto per il gol mancato di Saponara in rovesciata contro il Bologna, quel gol lo avrebbe consegnato alla storia al di là del risultato della Fiorentina. Il gol arriva quasi sempre da un recupero palla, è difficile che arrivi da un’azione manovrata lunga. Barak è stato il centrocampista che ha segnato di più negli ultimi anni in serie A, sono gol fondamentali che ci mancano, che io conto di avere e poi c’è Nico Gonzalez, lo scorso anno ha fatto una primavera fondamentale, a volte era immarcabile, a volte è stato decisivo, sono giocatori che cambiano la partita. Quello poi diventa trascinante perchè se tu sai che hai questo tipo di giocatori attacchi e giochi diversamente”

L’OPINIONE DI BERGOMI