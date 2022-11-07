Gli orari di Braga-Fiorentina, andata alle ore 18.45 in Portogallo, ritorno a Firenze alle ore 21
Si gioca tutto in una settimana, andata in Portogallo e ritorno a Firenze una settimana più tardi per Braga-Fiorentina in Conference League
La UEFA ha resto noti gli orari degli spareggi di Conference League, in programma il 16 e il 23 febbraio 2023. La Fiorentina giocherà la gara d'andata sul campo del Braga alle 18:45, mentre il ritorno al Franchi inizierà alle 21:00. Per la Lazio gara d'andata all'Olimpico con fischio d'inizio alle 21:00, il ritorno in Romania contro il Cluj alle 18:45
SPAREGGI CONFERENCE LEAGUE
Andata 16 febbraio 2023
Qarabag-Gent (ore 18:45)
Trabzonspor-Basilea (ore 18:45)
Bodo Glimt-Lech Poznan (ore 18:45)
Sporting Braga-Fiorentina (ore 18:45)
Lazio-Cluj (ore 21:00)
AEK Larnaca-Dnipro (ore 21:00)
Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado (ore 21:00)
Ludogorets-Anderlecht (ore 21:00)
Ritorno 23 febbraio 2023
Cluj-Lazio (ore 18:45)
Dnipro-AEK Larnaca (ore 18:45)
Partizan Belgrado-Sheriff Tiraspol(ore 18:45)
Anderlecht-Ludogorets (ore 18:45)
Gent-Qarabag (ore 21:00)
Basilea-Trabzonspor (ore 21:00)
Lech Poznan-Bodo Glimt (ore 21:00)
Fiorentina-Sporting Braga (ore 21:00)
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