Pizzi: “Il risultato dell’andata un imprevisto, fino al gol era gara equilibrata. Rosso ha condizionato”

Il giocatore del Braga, Luis Pizzi, ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, queste le sue parole

“Nella partita di andata è stata un risultato imprevisto, l’espulsione ci ha condizionato, domani dobbiamo onorare il nostro club e la nostra nazione, dobbiamo cercare di pulire la nostra immagine dopo il risultato dell’andata che è stata una gara equilibrata fino al gol del primo tempo, sarà una gara come tante altre, è stata facile prepararla perchè andremo in campo con volontà e determinazione, in campo europeo abbiamo sempre ottenuto dei buoni risultati seppur siamo consapevoli che la Fiorentina è avversario forte”