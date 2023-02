“Siamo delusi ma non ci arrendiamo”, l’esodo dei tifosi della Fiorentina verso Braga per la gara di Conference

Di certo chi è rimasto fermo non si è perso troppo d’animo e ha cercato in fretta soluzioni alternative mentre coloro i quali avevano scelto altre compagnie di volo hanno cominciato a godersi clima e bellezze della cosiddetta «Roma di Portogallo». A una quarantina di chilometri da Oporto, Braga infatti offre scorci turistici e i primi tifosi della Fiorentina arrivati in città si sono subito dedicati alla scoperta dei monumenti, in attesa ovviamente di sostenere la squadra per continuare la corsa in Conference: «Ci crediamo sempre», dice Massimo mentre passeggia nel centro di Braga con addosso una maglia con un enorme giglio di Firenze. «Siamo delusi ma non ci arrendiamo», aggiunge Piero che sventola la sciarpa viola. La maggior parte dei tifosi è comunque attesa nella mattinata di oggi, anche perché in tanti hanno deciso d’ingannare l’attesa del giovedì trascorrendo qualche giorno a Porto, dove sorge l’aeroporto più vicino a Braga, o direttamente a Lisbona. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “COMMISSO CI CREDE, É LA PRIMA VOLTA CHE SEGUE LA FIORENTINA IN UNA TRASFERTA EUROPEA”