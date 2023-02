Nazione: “Fare bene in Coppa per dare una scossa al campionato: domenica c’è l’Empoli”

Notte di coppe d’Europa, è vero. Ma senza trascurare il campionato. Già, perché se da una parte la Fiorentina è chiamata a sfruttare la Conference per dare uno scossone alla sua annata segnata da un folle saliscendi, dall’altro lato ecco che ad appena una manciata di ore dal match di questa sera in Portogallo, il campionato propone una sfida ad altissima tensione.A Firenze, domenica pomeriggio, arriva l’Empoli. Avversario duro, difficile e delicato, visto come sono andare le cose contro Torino e Bologna, ovvero due avversari concettualmente vicini al potenzionale che punta e può esprimere anche l’Empoli.Certo, l’approccio alla sfida di domenica sarà legato a quanto accadrà stasera a casa del Braga.

Insomma, se la Fiorentina si rialzerà in coppa avrà modo di ridosare sensazioni positive e una carica emotiva incoraggiante anche nella direzione del turno di campionato. In caso contrario, la tensione con cui si andrà ad avvicinarsi alla partita di domenica, potrebbe rivelarsi una chiave rischiosa per un approccio tranquillo a un derby che per la Fiorentina dovrà avere solo un risultato: la vittoria. Lo scrive La Nazione.

