Cassano esalta la Fiorentina: “Ha dominato contro il Braga che è squadra seria, fanno calcio vero”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato e commentato il passaggio del turno della Fiorentina contro il Braga in Conference League:

“La Fiorentina nel primo tempo si era complicata la vita poi ha ripreso il bandolo della matassa e si è rimessa in carreggiata, era 0-2 contro il Braga che è una squadra seria, è terza in classifica in Portogallo, fanno calcio. La Fiorentina ha dominato in casa loro facendo una grande partita poi si stavano un attimino mettendo loro stessi in difficoltà e ne sono venuti a capo meritatamente, tra andata e ritorno ha meritato il passaggio del turno”

