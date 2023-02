Dodò suona la carica via social: la Fiorentina à già pronta per la sfida di Conference contro il Braga

Il sentimento di rivincita della Fiorentina passa dai social network. Anche se in Conference League le cose vanno bene, la quadra è la stessa del campionato e così come gli animi e i giocatori stessi. In vista della sfida di giovedì contro il Braga, molti giocatori viola hanno comunicato via Instagram la loro voglia di vincere. In particolare Dodò con il suo messaggio testuale: “Concentriamoci ora, per il match di giovedì, forza viola”.

La squadra sembra essere quindi molto concentrata in vista del futuro. Ci auguriamo sia altrettanto anche per quanto riguarda il campionato, dove risalire è un dovere.

