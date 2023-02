Esodo viola in Portogallo, saranno 1.600 i tifosi della Fiorentina a Braga per spingere la squadra

È sempre più vicino l’esodo viola in Portogallo, con 1.600 tifosi viola che andranno a Braga per spingere la squadra. La trasferta è suggestiva ma non facilissima dal punto di vista logistico, come possono testimoniare i tifosi che domani sera saranno nel settore-ospiti dello Stadio Municipale di Braga. Sui social ci sono tanti commenti in vista di questo sentito appuntamento. «L’unica competizione che ci è rimasta insieme alla Coppa Italia», scrive un tifoso. «Per andare in Portogallo mi sono svenato, solo per la maglia… andiamo a vincere!», sottolinea un altro.

E poi tanti commenti in cui i tifosi chiedono ai giocatori di dare tutto quello che hanno, senza risparmiarsi. Dopo la protesta dei gruppi organizzati della Curva Fiesole in occasione di Juventus-Fiorentina c’è voglia di una bella trasferta, che diventa anche un’occasione per visitare una città europea. Da ieri intanto sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Empoli, 23° giornata di campionato, partita in programma domenica alle 15 al Franchi. Necessaria una InViola Premium / Gold Card per acquistare i biglietti in Curva Fiesole o in Curva Ferrovia, per gli altri settori invece non è necessaria la tessera. Previste promozioni dedicate a donne e under 25. Da segnalare che sono in vendita anche i tagliandi per la gara di ritorno di Conference League, Fiorentina-Sporting Braga, in programma giovedì 23 febbraio alle 21. Per questa occasione la Curva Ferrovia resterà chiusa, disponibili tutti gli altri settori. Lo scrive La Nazione.

