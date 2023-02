Corriere dello Sport, 6 tifosi viola arrestati a Braga, processo per direttissima e multa da 10mila euro

Sei tifosi viola arrestati (ma già rilasciati ieri a seguito del pagamento di una cauzione e dell’interdizione dal Portogallo) con tanto di processo per direttissima e una multa da pagare (10mila euro), assieme alle spese legali e giudiziarie. È questo il bilancio legato ai postumi dei tafferugli che si sono verificati giovedì a Braga tra alcuni sostenitori della Fiorentina e la polizia nel pre-gara della sfida con lo Sporting.

Due fasi di tensione (prima per le vie della città nel corso del corteo scortato che stava conducendo gli ultras allo stadio e poi all’esterno dell’impianto in seguito agli assembramenti per la difficoltà di prefiltraggio) che hanno generato altrettante risse con le forze dell’ordine che hanno addirittura sparato proiettili di gomma. Il bollettino fotografico sulle ferite (tutte leggere, senza la necessità di ricorsi a cure ospedaliere) riportate da alcuni supporters hanno in fretta fatto il giro del web e delle chat, senza però che la sostanza possa cambiare. Lo scrive il Corriere dello Sport.

