Jorge contro l’evidenza: “Quello di Cabral non è un gol annullato perchè la palla non è entrata”

Artur Jorge, allenatore del Braga, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina:

“La squadra è riuscita a segnare due gol, nella prima parte avevamo il peso che il Braga si era portato nella gara di andata, volevamo mettere in mostra la nostra mentalità. Questo era un momento ideale per il nostro stato d’animo dopo aver fatto il 2-0 anche se il tempo a disposizione non era tantissimo. Cabral? Non è un gol annullato perchè la palla non è entrata come ha fatto vedere il Var. La Fiorentina mi è piaciuta tanto per la sua capacità collettiva.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA