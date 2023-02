Verso il Braga: Barak resta in dubbio. Castrovilli pienamente recuperato. Igor e Mandragora ci sono

Dopo il ko con la Juventus, la Fiorentina è tornata in campo nel pomeriggio di ieri per preparare la sfida di Conference League, in programma giovedì alle 18:45 (ora italiana) allo stadio municipale di Braga. Da monitorare le condizioni dei due calciatori che non sono stati convocati per la sfida con la Juventus, ovvero Sottil e Barak. Il classe 1999 si allena in gruppo da un settimana, dunque il suo rientro si avvicina, anche se dovrà essere graduale (a causa del lungo periodo di stop).

L’ex Verona invece ha accusato una sindrome gastrointestinale alla vigilia della partita contro i bianconeri. Il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione per la gara in Portogallo ma saranno determinanti gli allenamenti di oggi e domani per saperne di più. Pienamente recuperato Gaetano Castrovilli, che all’Allianz Stadium ha giocato oltre trenta minuti, trovando anche il gol del pareggio che però è stato annullato dal Var per il millimetrico fuorigioco di Ranieri. Tornano a disposizione Igor e Mandragora, che hanno scontato la squalifica in campionato e potranno regolarmente scendere in campo in Portogallo. Oggi la squadra si allenerà intorno alle 10:30, domani ci sarà la rifinitura e poi la partenza con destinazione Braga. Lo scrive La Nazione.

