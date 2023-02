Sentite Marelli: “Giusto annullare il gol. Può capitare che la Goal Line Technology possa sbagliare”

Il gol annullato ad Arthur Cabral ha lasciato perplessi gli spettatori della sfida tra Fiorentina e Braga. La decisione dell’arbitro Bastien è difficile da spiegare davanti alle immagini riproposte dalla regia di Dazn. Ma per l’esperto arbitrale Luca Marelli è normale la decisone presa dal fischietto francese, giustificando il suo operato: “Queste cose ci fanno bene perché ci ricordano che anche le macchine sbagliano. Come successe anche a Cremona per una partita della Juve, le telecamere della Goal-line technology hanno sbagliato a prendere le immagini confondendo il palo, dunque vanno fatti i complimenti all’arbitro e soprattutto al VAR per aver annullato il gol. Giusto così”.