Probabile formazione: Ranieri verso una chance dal 1’, anche Duncan e Castrovilli potrebbero partire titolari

Domani sera contro il Braga in Conference League ci sarà spazio per un’ampia turnazione da parte del tecnico viola. La rotonda vittoria in Portogallo nella gara di andata per 4-0 permette a Vincenzo Italiano di far rifiatare i calciatori con più minutaggio e di puntare sui volti “nuovi”. Terracciano lascerà così il posto fra i pali a Sirigu, arrivato nel mercato di gennaio, e in difesa ha grandi chance Ranieri, mentre riposerà Milenkovic che, fra l’altro, è dovuto uscire alla fine del primo tempo nella partita contro l’Empoli domenica scorsa a causa di un leggero problema muscolare che ha limitato le sue possibilità.

Sul difensore serbo la situazione sarà più chiara nella giornata di oggi. Domani sera allo stadio Artemio Franchi dal primo minuto si potrebbero rivedere a centrocampo anche Duncan e Castrovilli, che spera di essere negli undici, per la prima volta dopo il grave infortunio della scorsa stagione. Attesa pure per Brekalo che dal suo arrivo a Firenze è stato utilizzato soltanto 18’ contro il Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport.

