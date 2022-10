Verso Fiorentina Lazio: settore ospiti sold out, 2500 sostenitori biancocelesti per la trasferta di lunedì

Un vero e proprio esodo, come riportano i media romani, dei tifosi della Lazio per la trasferta dell’Artemio Franchi di lunedì sera contro la Fiorentina. Pochissimi i tagliandi rimasti nei settori riservati al tifo biancoceleste con una previsione di circa 2500 supporters al seguito della squadra di Maurizio Sarri. Il sold out è ormai annunciato con i tifosi biancocelesti che seguiranno in massa i propri beniamini anche nella trasferta austriaca di domani in Europa League.

MARESCA AL FISCHIETTO PER FIORENTINA LAZIO