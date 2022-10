Fabio Maresca dirigerà Fiorentina-Lazio, Aureliano al VAR. E il precedente sorride ai viola

È stata resa nota la destinazione arbitrale per Fiorentina–Lazio, nona giornata di Serie A in programma per lunedì alle ore 20.45. La direzione di gara sarà affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Bidoni e Zingarelli, il quarto uomo sarà Pezzutto. Al VAR Aureliano e Galetto. Maresca ha già diretto otto volte la Fiorentina in gare ufficiali: 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Piccola curiosità: Maresca ha già diretto un Fiorentina-Lazio l’8 maggio 2021, terminata con la vittoria dei viola per 2-0.