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Il Giudice sportivo ha multato di 20.000 euro la Fiorentina per i cori contro Vlahovic

Il Giudice sportivo ha severamente punito i tifosi della Fiorentina per i cori contro Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 dicembre 2024 13:57
Il Giudice sportivo ha multato di 20.000 euro la Fiorentina per i cori contro Vlahovic - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.12.2023, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 17.12.2023, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Giudice sportivo ha da poco diramato la lista dei provvedimenti riguardanti gli episodi della diciottesima giornata di campionato con la Fiorentina assoluta protagonista ma non in positivo. Infatti, i gigliati dovranno fare a meno del vice di Palladino, Stefano Citterio, per aver protestato platealmente contro l'arbitro alzandosi dalla panchina. Citterio sarà assente contro il Napoli, mentre il tecnico viola ha registrato la sua prima ammonizione contro i bianconeri. Era a secco in quanto mai ammonito in campionato. Mentre il pubblico viola è stato punito per i cori contro Vlahovic con un'ammenda di 20.000 euro e 2.000 per aver gettato una moneta nel rettangolo di gioco. Non si tratta, quindi, di sanzioni poco salate quelle riservate ai tifosi viola in trasferta a Torino.

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