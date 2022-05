I tifosi del Napoli sbottano e attaccano: “Spalletti, la panda te la restituiamo, basta che te ne vai”

Il sedici ottobre del 2021, Luciano Spalletti visse una disavventura. All’allenatore del Napoli fu rubata la sua vettura, una Fiat Panda. Il furto dell’auto appartenente al tecnico toscano avvenne lungo corso Vittorio Emanuele, davanti all’hotel Britannique dove alloggiava la squadra partenopea in vista della sfida di campionato contro il Torino. Luciano Spalletti non ritrovò la sua vettura che era in sosta di fronte all’albergo che ospitava tutta la squadra. Il tecnico, la sera prima, era rientrato tardi presso l’hotel Britannique, la struttura dove giocatori e staff tecnico del Napoli frequentemente vanno in ritiro per preparare le partite casalinghe.

Gli ultras del Napoli hanno ricordato il triste episodio con uno striscione affisso all’esterno del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Questo il durissimo messaggio dei supporters azzurri: “Spalletti, la Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje”. Lo striscione è poi firmato da “e’ mariuoli”. Dopo la luna di miele inziale, il rapporto tra Luciano Spalletti e una parte della tifoseria azzurra sembra essersi inevitabilmente deteriorato. Lo riporta Area Napoli

