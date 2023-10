Critichi il club sui social? Vieni escluso dall’ingresso allo stadio. Succede in Inghilterra, al Scunthorpe

In casa Scunthorpe United sta succedendo di tutto. Il piccolo club, con sede nella città di Scunthorpe, milita nella National League North, la sesta serie inglese e si trova al centro di un clamoroso caso che vede come protagonisti il Presidente David Hilton e i tifosi.

Il numero uno della società, infatti, ha preso l’incredibile decisione di bannare tutti i tifosi che criticavano la gestione sui social media. Una mail, recapitata direttamente ai fan, comunicava l’immediato ban e l’impossibilità di accedere a Glanford Park.A far scatenare l’ira di Hilton sono state le durissime accuse piovute su di lui dopo due retrocessioni consecutive, che hanno fatto sprofondare la società fino alla sesta divisione. Da qui la scelta di mettere letteralmente alla porta chi lo criticava, che ha ulteriormente inasprito il confronto con i tifosi.

“Buongiorno – si legge nella mail inviata dalla società -, il club desidera comunicarle che è stato bannato con effetto immediato. Cordiali Saluti, Scunthorpe United Football Club”. La reputazione di Hilton, peraltro, non era già propriamente candida, in virtù della condanna, resa nota dal The Athletic, due anni di carcere per 15 capi d’accusa di frode con falsa rappresentazione sotto un altro nome, David Anderson. Inoltre, dopo il ban inviato i tifosi, lo Scunthorpe ha deciso di disattivare il proprio account Twitter, preso ovviamente d’assalto dai tifosi.

