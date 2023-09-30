Sarri, ci risiamo: "La Champions per la Lazio è un lusso, noi dobbiamo dare la vita in campionato"

Dopo la sconfitta in casa del Milan, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha commentato la partita e il momento biancoceleste

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida persa 2-0 contro il Milan: "Abbiamo fatto un primo tempo notevole, dove abbiamo creato tante situazioni senza tramutarle in occasioni clamorose. Abbiamo sofferto il primo quarto d'ora nel secondo tempo e un buon settore di partita tra i due gol. Secondo me è stata una prestazione di buon livello, l'abbiamo persa su un paio di accelerazioni di giocatori di alto livello ma mi sembra che la strada intrapresa sia quella giusta".

Come valuta la prestazione di Castellanos?

"Per essere la prima partita da titolare ha fatto una buona partita".

Cosa ti ha soddisfatto del centrocampo?

"Il primo tempo siamo stati aggressivi, recuperando palloni, poi ci siamo schiacciati troppo all'indietro senza riuscire a uscire per respirare. La pressione del Milan è durata 10 minuti, non 90, giocando a San Siro era preventivabile. La difficoltà è stata nell'uscire".

Rovella e Kamada possono coesistere?

"In questa fase potremo fare fatica, siamo abituati a un centrocampo più offensivo. Vediamo se lavorando su questi giocatori riusciamo a trovare la quadra. Ho dato continuità a Rovella perché viene da un infortunio e deve tornare al top, sta facendo abbastanza sorprendendomi anche sul piano difensivo".

Il doppio impegno sta pesando?

"Quando giochiamo in campionato non si può pensare alla Champions, che per noi è un lusso. Rimanere nelle posizioni di alta classifica e riconquistare l'Europa per noi è vitale. Poi è chiaro che da lunedì ci penseremo".

Immobile pronto per la Champions?

"Penso di sì, non è uscito bene dalla partita col Torino, sentiva qualcosa al flessore e non se la sentiva di giocare dall'inizio. Ha fatto il riscaldamento e mi ha detto che stava meglio". Lo riporta TMW

LE PAROLE DI RANIERI PRIMA DELLA FIORENTINA

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