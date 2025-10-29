Nazione tuona: “Delusione, sconforto e infrasettimanale. Saranno solo 500 tifosi viola presenti a San Siro”

Saranno circa 500 i tifosi della Fiorentina sugli spalti di San Siro. Diversi residenti al nord, anche se qualcuno partirà in giornata da Firenze. Trasferta non semplice di mercoledì sera, ma è chiaro che il momento non felice della squadra di Pioli abbia stoppato gli indecisi. Quel che accadrà stasera, farà capire meglio ciò che potrà accadere nel prossimo futuro viola, con un impronosticabile sfida salvezza contro il Lecce all’orizzonte. La speranza è che già da San Siro la Fiorentina possa gettare le basi per riconquistare la propria gente.