Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione tuona: “Delusione, sconforto e infrasettimanale. Saranno solo 500 tifosi viola presenti a San Siro”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

29 Ottobre · 13:27

La speranza è che già da San Siro la Fiorentina possa gettare le basi per riconquistare la propria gente

Saranno circa 500 i tifosi della Fiorentina sugli spalti di San Siro. Diversi residenti al nord, anche se qualcuno partirà in giornata da Firenze. Trasferta non semplice di mercoledì sera, ma è chiaro che il momento non felice della squadra di Pioli abbia stoppato gli indecisi. Quel che accadrà stasera, farà capire meglio ciò che potrà accadere nel prossimo futuro viola, con un impronosticabile sfida salvezza contro il Lecce all’orizzonte. La speranza è che già da San Siro la Fiorentina possa gettare le basi per riconquistare la propria gente.

