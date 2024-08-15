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La classifica dei tifosi in Italia: Juve al top, Fiorentina e Inter in crescita, Milan e Napoli in calo

Recentemente sono stati pubblicati i dati relativi al numero di tifosi per la stagione che sta per cominciare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2024 19:01
La classifica dei tifosi in Italia: Juve al top, Fiorentina e Inter in crescita, Milan e Napoli in calo - Firenze, stadio A.Franchi, 08.04.2023, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 08.04.2023, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla ricerca annuale di StageUpIpsos, il numero di tifosi, negli ultimi cinque anni, ha ripreso ad aumentare come testimonia anche il dato dell'ultimo anno. A Giugno 2024, la Juventus rimane la squadra che appassiona di più gli italiani con quasi 8 milioni di tifosi seguita dall'Inter e dal Milan. I bianconeri ed i neroazzurri hanno registrato una crescita, mentre Milan e Napoli sono in calo. La Fiorentina rientra tra le squadre che registrano il maggior incremento insieme al Bologna, all'Empoli, al Verona e all'Atalanta. Di seguito la tabella che evidenzia il dato appena riportato (Calcio e Finanza).

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