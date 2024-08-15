La classifica dei tifosi in Italia: Juve al top, Fiorentina e Inter in crescita, Milan e Napoli in calo

Recentemente sono stati pubblicati i dati relativi al numero di tifosi per la stagione che sta per cominciare

Secondo quanto riportato dalla ricerca annuale di StageUp e Ipsos, il numero di tifosi, negli ultimi cinque anni, ha ripreso ad aumentare come testimonia anche il dato dell'ultimo anno. A Giugno 2024, la Juventus rimane la squadra che appassiona di più gli italiani con quasi 8 milioni di tifosi seguita dall'Inter e dal Milan. I bianconeri ed i neroazzurri hanno registrato una crescita, mentre Milan e Napoli sono in calo. La Fiorentina rientra tra le squadre che registrano il maggior incremento insieme al Bologna, all'Empoli, al Verona e all'Atalanta. Di seguito la tabella che evidenzia il dato appena riportato (Calcio e Finanza).

https://www.labaroviola.com/da-genova-fabio-silva-in-dirittura-darrivo-gia-oggi-potrebbe-arrivare-lufficialita-di-gudmundsson-alla-fiorentina/264158/