Commisso indirettamente critica i tifosi dell'Atalanta: "Sono stati i peggiori che ho visto.."

Durante la lunga conferenza stampa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato anche delle tifoserie e dei cori razzisti nei stadi italiani, per poi soffermarsi sui tifosi dell’Atalanta...

Durante la lunga conferenza stampa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato anche delle tifoserie e dei cori razzisti nei stadi italiani, per poi soffermarsi sui tifosi dell’Atalanta:

“In tutte le trasferte della Fiorentina i tifosi avversari sono stati corretti, mentre quelli che non voglio nominare direttamente (chiaro il riferimento ai tifosi della dea, ndr), per niente, visto che ci sono stati cori razzisti, quindi sono stati i peggiori”.