Torreira ringrazia: “Impressionante: più di sei mila tifosi al Franchi. Impossibile non caricarsi”

Lucas Torreira ringrazia Firenze ed i suoi tifosi per il grande supporto dato alla Fiorentina questo pomeriggio. Dopo l’allenamento a porte aperte andato in scena oggi al Franchi, il centrocampista uruguaiano ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi viola presenti attraverso un post su Instagram. Ecco le parole del centrocampista: “Oggi abbiamo aperto le nostre porte durante l’allenamento e l’appoggio che abbiamo ricevuto è stato impressionante. Più di 6.000 persone! Impossibile non sentirsi motivato con questo incitamento dei tifosi. Grazie per starci vicini, siamo più forti ed uniti che mai”.

Di seguito il post apparso sul profilo Instagram di Torreira.

