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Verso Fiorentina-Empoli, stasera all'Artemio Franchi attesi quasi 30mila tifosi viola

Stasera si gioca il Derby Toscano e, visto la situazione in classifica della Fiorentina, si attende un pubblico dalle grandi occasioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2023 17:26
Verso Fiorentina-Empoli, stasera all'Artemio Franchi attesi quasi 30mila tifosi viola - Firenze, stadio A.Franchi, 17.04.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.04.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2023, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Stasera alle 20.45 si giocherà il Derby Toscano tra Fiorentina e Empoli e come sempre, lo stadio Artemio Franchi non si fa attendere. Nonostante la partita si giochi di lunedì sera e con un clima non del tutto favorevole, si stima un'affluenza di circa 30mila persone che accorreranno a vedere la partita, con Curva Fiesole, Maratona laterale, Parterre di Tribuna Centrale tutti esauriti e con uno stadio che è pronto ad incitare la squadra verso una vittoria che, ricordiamo, porterebbe i viola al terzo posto a pari punti con la Juventus.

 

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