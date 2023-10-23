Verso Fiorentina-Empoli, stasera all'Artemio Franchi attesi quasi 30mila tifosi viola

Stasera si gioca il Derby Toscano e, visto la situazione in classifica della Fiorentina, si attende un pubblico dalle grandi occasioni

Stasera alle 20.45 si giocherà il Derby Toscano tra Fiorentina e Empoli e come sempre, lo stadio Artemio Franchi non si fa attendere. Nonostante la partita si giochi di lunedì sera e con un clima non del tutto favorevole, si stima un'affluenza di circa 30mila persone che accorreranno a vedere la partita, con Curva Fiesole, Maratona laterale, Parterre di Tribuna Centrale tutti esauriti e con uno stadio che è pronto ad incitare la squadra verso una vittoria che, ricordiamo, porterebbe i viola al terzo posto a pari punti con la Juventus.

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