I tifosi del Venezia non presenzieranno alla trasferta di Firenze a causa dei pochi biglietti a disposizione nel settore ospiti

I tifosi lagunari non saranno presenti domenica al Franchi a causa della quantità ridotta di biglietti a loro disposizione

Domenica la Fiorentina esordirà al Franchi contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, ma i tifosi lagunari hanno comunicato che non prenderanno parte alla trasferta. E' stata presa questa decisione a causa della scarsa quantità di biglietti messi a disposizione dalla società Viola a causa dei lavori che stanno interessando lo stadio, per questo motivo gli arancioverdi hanno preferito non lasciare nessuno a casa: "I gruppi ultras della Curva Sud Venezia Mestre comunicano per una questione di principio e coerenza che a causa dell'esiguo numero di biglietti concessi, Domenica non presenzieranno alla tanto attesa trasferta di Firenze. O tutti o nessuno! Si chiede pertanto al popolo arancioverde di rispettare la decisione del tifo organizzato evitando di esporre in balconata qualsiasi tipo di pezza".

https://www.labaroviola.com/lovric-io-sto-benissimo-a-udine-sono-felice-di-essere-qui-il-mercato-fa-parte-del-calcio/264789/#google_vignette