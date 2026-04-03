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CorSport: "Fiorentina, assalto viola a Londra: 1.600 tifosi pronti a spingere i viola al Selhurst Park"

Sul Corriere dello Sport  si fa il conto dei tifosi che giovedì riempiranno Selhurst Park per la sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. Dei oltre 25mila biglietti venduti, più di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2026 11:23
CorSport: "Fiorentina, assalto viola a Londra: 1.600 tifosi pronti a spingere i viola al Selhurst Park" - Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sul Corriere dello Sport  si fa il conto dei tifosi che giovedì riempiranno Selhurst Park per la sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. Dei oltre 25mila biglietti venduti, più di 1.200 saranno dei supporter viola. I 1.250 tagliandi inizialmente riservati alla tifoseria ospite sono andati esauriti in poche ore, così il club inglese ha deciso di mettere a disposizione altri 350 posti. A meno di una settimana dalla partita, è probabile che anche questi vadano esauriti, portando a circa 1.600 i tifosi della Fiorentina presenti nel sud di Londra.

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