CorSport: "Fiorentina, assalto viola a Londra: 1.600 tifosi pronti a spingere i viola al Selhurst Park"

Sul Corriere dello Sport si fa il conto dei tifosi che giovedì riempiranno Selhurst Park per la sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. Dei oltre 25mila biglietti venduti, più di...

Sul Corriere dello Sport si fa il conto dei tifosi che giovedì riempiranno Selhurst Park per la sfida di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. Dei oltre 25mila biglietti venduti, più di 1.200 saranno dei supporter viola. I 1.250 tagliandi inizialmente riservati alla tifoseria ospite sono andati esauriti in poche ore, così il club inglese ha deciso di mettere a disposizione altri 350 posti. A meno di una settimana dalla partita, è probabile che anche questi vadano esauriti, portando a circa 1.600 i tifosi della Fiorentina presenti nel sud di Londra.