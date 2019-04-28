La Nazione, domani ci sarà lo stadio semivuoto all'Artemio Franchi contro il Sassuolo
Secondo quanto riportato dalla Nazione, gli spettatori viola contro il Sassuolo porteranno avanti la stessa forma di protesta attuata nell’ultima gara casalinga: primo tempo con i tifosi della curva...
A cura di Redazione Labaroviola
28 aprile 2019 14:00
Secondo quanto riportato dalla Nazione, gli spettatori viola contro il Sassuolo porteranno avanti la stessa forma di protesta attuata nell’ultima gara casalinga: primo tempo con i tifosi della curva che non saliranno sulle gradinate per poi farlo a inizio ripresa. Ma questa volta non è escluso che qualcuno resti fuori dallo stadio o sotto la curva per tutta la partita. Di sicuro domani sera contro il Sassuolo lo stadio potrebbe essere vuoto in molti dei suoi settori.