Torna il pubblico allo stadio, 5 mila persone per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus

Una bella notizia per tutto il calcio italiano, un primo passo verso il rientro alla normalità, per la finale di Coppa Italia torna il pubblico

Tornano i tifosi allo stadio anche in Italia. La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà infatti aperta al pubblico per un massimo del 20% della capienza dello stadio. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: "Il Cts in queste ore sta studiando il protocollo per permettere agli spettatori di raggiungere e seguire la partita in sicurezza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid".

La decisione arriva a due settimane dall'ok delle autorità alla presenza degli spettatori sugli spalti dello stadio Olimpico per Euro 2020, condizione che la Uefa considerava indispensabile per poter confermare Roma come sede ospitante: "Dopo aver dato il via libera agli Europei con una presenza di tifosi pari al 25%, ho sostenuto sin da subito la possibilitaà di poter consentire l'accesso al pubblico con percentuali inferiori anche ad altri eventi sportivi, come la finale di Coppa Italia e la finale degli Internazionali di Tennis del 16 giugno a Roma - ha spiegato Costa -. Saranno test importanti in vista delle partite dell'Europeo di Calcio. Un segnale fondamentale per il mondo dello sport tutto, che ancora una volta fa da apripista nell'indicare le date per un ritorno graduale alla vita normale". Lo riporta Sport Mediaset

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