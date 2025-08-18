A Prešov settore ospiti sold out in poche ore, la Fiorentina avrà la spinta della sua gente

È ufficialmente iniziata la settimana che segna l’esordio stagionale della Fiorentina. Ranieri e compagni si preparano a un doppio impegno ravvicinato: giovedì il debutto europeo in Slovacchia, contro il Polissya, per l’andata del play-off di Conference League, e domenica la prima di campionato a Cagliari.

Anche i tifosi viola si stanno organizzando per seguire la squadra in queste prime due trasferte. Nonostante le tensioni che avevano accompagnato la fine della scorsa stagione, l’entusiasmo intorno alla Fiorentina è rimasto intatto. Lo dimostra la rapidità con cui sono stati polverizzati i 350 biglietti destinati al settore ospiti per la gara europea in programma giovedì alle ore 20:00. Il curvino del Futbal Tatran Aréna di Prešov – impianto scelto dal Polissya per le gare interne in Europa – sarà sold out.

Domenica, invece, la Fiorentina sarà di scena alla Unipol Domus Arena per affrontare il Cagliari nella prima giornata di Serie A, ma con una limitazione importante: la vendita dei biglietti nel settore ospiti è stata vietata ai residenti in provincia di Firenze, come già avvenuto negli ultimi anni. Nonostante ciò, ci si attende una buona presenza di sostenitori viola anche in Sardegna.

Il primo vero esodo stagionale dei tifosi è previsto per giovedì 28 agosto a Reggio Emilia, dove si giocherà il match di ritorno contro il Polissya. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.