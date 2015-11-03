Notizie Polissya Fiorentina

Pioli: "Partita nata male ma ripresa con personalità. Comuzzo condizionato dal mercato"
28 agosto 2025 22:50
Dzeko spinge la Fiorentina: "Abbiamo ribaltato con personalità. Vogliamo la Conference"
28 agosto 2025 22:25
Pioli: "Comuzzo ha rifiutato l'Al Hilal. Il più delle volte giocheremo con due attaccanti, non con tre"
27 agosto 2025 16:36
Marianella: "Lamptey è il Dodo inglese. Con Pioli vedo una Fiorentina veramente ambiziosa"
22 agosto 2025 16:52
Pioli su Kean: "Espulsione sacrosanta, ma era da punire anche Sarapii. Sarà più fresco a Cagliari"
21 agosto 2025 23:27
Pioli (Sky): "Passare il turno fondamentale, abbiamo lavorato tanto, questo è il giusto premio"
21 agosto 2025 22:41
La Fiorentina cala il tris al Polissya e avvicina i gironi di Conference. Espulso Kean al 44'
21 agosto 2025 21:50
Rotan avverte la Fiorentina: "Abbiamo studiato i loro punti deboli, proveremo a metterli in difficoltà"
20 agosto 2025 16:27
Iakovenko: "Ho ricordi bellissimi di Firenze, Pioli è un top allenatore. Polissya club ambizioso"
20 agosto 2025 15:26
Il preliminare di Conference sarà in chiaro: giovedì si potrà liberamente assistere a Polissya-Fiorentina
19 agosto 2025 21:37
Comunicata la terna arbitrale per Polissya-Fiorentina: arbitra l'azero Aliyar Aghayev
18 agosto 2025 14:36
A Prešov settore ospiti sold out in poche ore, la Fiorentina avrà la spinta della sua gente
18 agosto 2025 10:52
L'avversario della Fiorentina in Conference è la formazione ucraina del Polissya. Giovedì prima sfida in Slovacchia
14 agosto 2025 21:40
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