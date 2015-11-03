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Notizie Polissya Fiorentina

Pioli: "Partita nata male ma ripresa con personalità. Comuzzo condizionato dal mercato"

28 agosto 2025 22:50

Dzeko spinge la Fiorentina: "Abbiamo ribaltato con personalità. Vogliamo la Conference"

28 agosto 2025 22:25

Pioli: "Comuzzo ha rifiutato l'Al Hilal. Il più delle volte giocheremo con due attaccanti, non con tre"

27 agosto 2025 16:36

Marianella: "Lamptey è il Dodo inglese. Con Pioli vedo una Fiorentina veramente ambiziosa"

22 agosto 2025 16:52

Pioli su Kean: "Espulsione sacrosanta, ma era da punire anche Sarapii. Sarà più fresco a Cagliari"

21 agosto 2025 23:27

Pioli (Sky): "Passare il turno fondamentale, abbiamo lavorato tanto, questo è il giusto premio"

21 agosto 2025 22:41

La Fiorentina cala il tris al Polissya e avvicina i gironi di Conference. Espulso Kean al 44'

21 agosto 2025 21:50

Rotan avverte la Fiorentina: "Abbiamo studiato i loro punti deboli, proveremo a metterli in difficoltà"

20 agosto 2025 16:27

Iakovenko: "Ho ricordi bellissimi di Firenze, Pioli è un top allenatore. Polissya club ambizioso"

20 agosto 2025 15:26

Il preliminare di Conference sarà in chiaro: giovedì si potrà liberamente assistere a Polissya-Fiorentina

19 agosto 2025 21:37

Comunicata la terna arbitrale per Polissya-Fiorentina: arbitra l'azero Aliyar Aghayev

18 agosto 2025 14:36

A Prešov settore ospiti sold out in poche ore, la Fiorentina avrà la spinta della sua gente

18 agosto 2025 10:52

L'avversario della Fiorentina in Conference è la formazione ucraina del Polissya. Giovedì prima sfida in Slovacchia

14 agosto 2025 21:40

Oggi la Fiorentina conoscerà il suo avversario: Si parte dal 3-0 dell'andata del Polissya sul Paksi

14 agosto 2025 13:48

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