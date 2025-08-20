Rotan avverte la Fiorentina: "Abbiamo studiato i loro punti deboli, proveremo a metterli in difficoltà"

L'allenatore del Polissya, Ruslan Rotan ha parlato alla stampa alla vigilia della sfida di Conference contro la Fiorentina

Alla vigilia della sfida di andata dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Polissya Zytomyr, ha parlato alla stampa il tecnico della formazione ucraina, Ruslan Rotan.

“Siamo un po’ stanchi per i continui spostamenti – ha ammesso Rotan – ma al tempo stesso siamo pronti per questa partita così importante per tutti noi”.

Il tecnico ha poi analizzato l’avversario di domani sera: “Devo dire che la Fiorentina è una grande squadra, con un gioco di livello e giocatori di qualità, ma anche loro hanno dei punti deboli. Abbiamo studiato tanto i loro movimenti e le loro debolezze; proveremo a sfruttare le nostre armi per mettere in difficoltà l’avversario”.