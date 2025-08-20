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Rotan avverte la Fiorentina: "Abbiamo studiato i loro punti deboli, proveremo a metterli in difficoltà"

L'allenatore del Polissya, Ruslan Rotan ha parlato alla stampa alla vigilia della sfida di Conference contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2025 16:27
Rotan avverte la Fiorentina: "Abbiamo studiato i loro punti deboli, proveremo a metterli in difficoltà" -
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Alla vigilia della sfida di andata dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Polissya Zytomyr, ha parlato alla stampa il tecnico della formazione ucraina, Ruslan Rotan.

“Siamo un po’ stanchi per i continui spostamenti – ha ammesso Rotan – ma al tempo stesso siamo pronti per questa partita così importante per tutti noi”.

Il tecnico ha poi analizzato l’avversario di domani sera: “Devo dire che la Fiorentina è una grande squadra, con un gioco di livello e giocatori di qualità, ma anche loro hanno dei punti deboli. Abbiamo studiato tanto i loro movimenti e le loro debolezze; proveremo a sfruttare le nostre armi per mettere in difficoltà l’avversario”.

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