Comunicata la terna arbitrale per Polissya-Fiorentina: arbitra l'azero Aliyar Aghayev

L'Uefa ha reso nota la terna arbitrale di Polyssia-Fiorentina, l'andata del preliminare di Conference che si svolgerà in Slovacchia, a Presov

Ci avviciniamo a grandi passi all'inizio di stagione della Fiorentina. Giovedì sera, a partire dalle ore 20:00, la formazione di Stefano Pioli sarà di scena sul campo neutro del Tatran Stadium di Presov, in Slovacchia, per affrontare nella gara di andata del playoff di Conference League gli ucraini del Polissya.

Intanto la UEFA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti gli ufficiali di gara che dirigeranno l'incontro. Il fischietto è affidato all'arbitro azero Aliyar Aghayev, così come azeri sono i due assistenti Zeynal Zeynalov e Akif Amirali. Azero anche il quarto uomo Kamal Umudlu. In sala VAR il tedesco Robert Schröder, coadiuvato dall'azero Ingilab Mammadov. Lo riporta Tuttomercatoweb.