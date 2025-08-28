Pioli: "Partita nata male ma ripresa con personalità. Comuzzo condizionato dal mercato"

Il tecnico analizza la vittoria sofferta contro il Polissya, elogia i leader della squadra e sottolinea le difficoltà legate al calendario

Al termine della partita contro il Polissya Stefano Pioli ha rilasciato queste brevi dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Il primo tempo negativo è figlio di un errore difensivo iniziale, abbiamo poi subito emotivamente il raddoppio. In generale giocavamo troppo dietro. secondo tempo meglio. Abbiamo sofferto ma ci servirà tanto ed alla fine questo primo step lo abbiamo superato. Sapevamo sarebbe stato un inizio stagione complicato, 4 gare su 4 in trasferta in soli 11 giorni, ma stiamo crescendo pur commettendo errori. L'importanza dei giocatori naturalmente si vede quando la squadra soffre quando servono carattere e personalità. Giocatori come Dzeko, De Gea e Dodò in questo senso hanno uno spessore importante".

"Comuzzo inevitabilmente è stato condizionato da tutto quel che c'è stato in questi giorni intorno a lui. Il mercato ancora aperto come detto è un problema anche se lo sfrutteremo anche noi qualora ci sia l'occasione. In questo momento la cosa importante è non ripetere gli stessi errori, dobbiamo sicuramente gestire meglio il pallone. Dzeko può giocare da riferimento ma anche con Kean come sottopunta , è molto importante per noi, è un campione che legge prima le situazioni in campo e ci sarà molto utile"