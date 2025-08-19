Il preliminare di Conference sarà in chiaro: giovedì si potrà liberamente assistere a Polissya-Fiorentina

La partita di giovedì sera tra il Polissya e la Fiorentina sarà visibili per tutti i sostenitori, anche quelli senza una pay tv.

La stagione della Fiorentina inizierà ufficialmente con la partita del 21 agosto alle 20:00 in Slovacchia contro la squadra ucraina del Polissya. La gara, valida per il turno preliminare di Conference league si giocherà in trasferta e sarà visibile in chiaro su Tv8 e sulle pay tv come Sky (canali 202, 201). Il ritorno si giocherà al Franchi il 28 agosto.