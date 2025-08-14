L'avversario della Fiorentina in Conference è la formazione ucraina del Polissya. Giovedì prima sfida in Slovacchia

Gli ucraini, che hanno già iniziato il campionato locale raccogliendo 3 punti nelle prime due partite

Dopo due partite avvincenti tra Polissya e Paksi, si qualificano ai playoff contro la Fiorentina gli ucraini del mister Ruslan Rotan, che battono gli ungheresi del Paksi con un risultato complessivo di 2-4. Gli ucraini, che hanno già iniziato il campionato locale raccogliendo 3 punti nelle prime due partite, ospiteranno quindi la Fiorentina alla Futbal Tatran Arena di Presov in Slovacchia, con mister Pioli che adesso avrà sei giorni per preparare al meglio il primo, importantissimo incontro della nuova stagione.