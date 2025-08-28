Dzeko spinge la Fiorentina: "Abbiamo ribaltato con personalità. Vogliamo la Conference"

Il bosniaco decisivo nella rimonta contro il Polissya, fondamentale con la sua esperienza e voglioso di conquistare un trofeo in viola

Al termine della partita di Conference contro il Polissya che ha sancito la qualificazione dei viola ai gironi, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Il primo gol è sempre il piu bello, poi oggi abbiamo sofferto moltissimo. Le due ultime volte che ho vinto di tanto in trasferta ho sempre perso al ritorno. ma non ho mai pensato che non potessimo vincere. Il mister dopo l'andata ci diceva che non era finita, ma non volendo finisce che ti rilassi un pò. Nel calcio però tutto è possibile, inoltre loro hanno fatto una grande partita ma alla fine abbiamo ribaltato con personalità"

"Ho giocato sempre da prima punta, invecchiando sicuramente mi piace più venire incontro e credo questo possa essere un plus per la squadra, la posso tenere e far salire. Sto meglio fisicamente, avevo problemi con la schiena e spero sia passata, il gol certamente è sempre la medicina più bella. Cerco di aiutare la squadra con la mia esperienza. Dopo due finali perse teniamo molto a vincere questa coppa. abbiamo la squadra per arrivare in fondo".