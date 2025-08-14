Oggi la Fiorentina conoscerà il suo avversario: Si parte dal 3-0 dell'andata del Polissya sul Paksi

I viola di Pioli conosceranno chi dovranno affrontare settimana prossima in trasferta nel preliminare di Conference

Alle 19 in Ungheria andrà di scena il ritorno del preliminare che interessa da vicino la Fiorentina perché la vincente del match tra i magiari del Paksi e gli ucraini del Polissya che vinsero 3-0 all'andata giocata in Slovacchia a causa del conflitto sul suolo di casa. Gli ucraini partono da un grande vantaggio e potrebbero essere loro l'ostacolo della Fiorentina di Pioli per accedere ai gironi per il quarto anno consecutivo con la volontà di vincere il trofeo finalmente dopo esserci andata vicino troppe volte.

Se gli ucraini del Polissya passeranno oggi, la Fiorentina giocherà l'andata nella città di Presov in Slovacchia dove stanno giocando tutte le gare europee il 21 agosto esattamente tra una settimana con il ritorno fissato per il 28 a Reggio Emilia per i lavori del Franchi, se invece ci sarà la rimonta i viola giocheranno a Paks l'andata nello stesso giorno.