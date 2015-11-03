Labaro Viola

Notizie Paksi Fiorentina

Oggi la Fiorentina conoscerà il suo avversario: Si parte dal 3-0 dell'andata del Polissya sul Paksi

14 agosto 2025 13:48

Conference League: il Polissya batte 3-0 il Paksi e ipoteca la sfida con la Fiorentina

07 agosto 2025 22:28

Archivio

Esplora l'archivio di Paksi

Sett. 33 Sett. 32