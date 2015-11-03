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Notizie Paksi Fiorentina
Oggi la Fiorentina conoscerà il suo avversario: Si parte dal 3-0 dell'andata del Polissya sul Paksi
14 agosto 2025 13:48
Conference League: il Polissya batte 3-0 il Paksi e ipoteca la sfida con la Fiorentina
07 agosto 2025 22:28
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