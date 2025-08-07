Conference League: il Polissya batte 3-0 il Paksi e ipoteca la sfida con la Fiorentina

Un primo round senza storia. Il Polissya travolge il Paksi per 3-0 nella gara d’andata del terzo turno preliminare di Conference League e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Sul neutro di Slovacchia, la squadra ucraina disputa una prestazione impeccabile, concedendo pochissimo agli ungheresi e imponendo il proprio gioco dal primo all’ultimo minuto.

A decidere l’incontro sono le reti di Andriyevski e Beskorovaynyi nella prima frazione, seguite dal sigillo di Lednev nella ripresa, che chiude definitivamente i conti. Una vittoria netta, tanto nel risultato quanto nella prestazione, che lascia pochissimo margine di speranza al Paksi in vista del ritorno.

Tra una settimana si giocherà il secondo atto in Ungheria, ma l’impressione è che il verdetto sia già scritto. Il Polissya, con un piede e mezzo ai playoff, intravede la Fiorentina come probabile avversaria nello spareggio decisivo per l’accesso alla fase a gironi della Conference League.